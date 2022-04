Anadia ganha em Lourosa e fica tudo adiado para a última jornada

Era uma autêntica final para o Anadia, que encarou o jogo como tal. A equipa de Alexandre Ribeiro foi claramente superior durante toda a partida, bloqueando por completo o jogo do Lourosa. Os locais tiveram mais iniciativa, mas nunca teve o melhor fio de jogo, não tendo criado nenhuma situação de golo na primeira parte.

Nuno Pereira, perto do intervalo, viu Serginho, por duas vezes, negar-lhe o golo, mas pelo equilíbrio verificado, o nulo ao intervalo até se justificava.

O Anadia entrou muito forte na segunda parte e, como corolário do seu ascendente, aos 55 minutos chegou à vantagem. Num lançamento de linha lateral, Nivaldo meteu a bola ao primeiro poste, Tamble desviou de cabeça, e Nuno Pereira (na foto e homem do jogo), também de cabeça, antecipou-se a Gil Dias e colocou o esférico dentro da baliza.

Com grande controlo do meio campo e com a novidade no onze inicial do experiente Hélder Castro, o Anadia não deu um palmo de terreno ao Lourosa, que apostou e abusou do futebol direto, sem criar perigo para a baliza do regressado Manuel Gama.

O Anadia não teve pejo, aqui e ali, de queimar tempo, pois o que mais importava eram os três pontos, que foram conquistados sem a mínima contestação.

Domingo, o Anadia recebe o Fafe e está obrigado a ganhar, mas o empate até pode chegar, desde que o Lourosa não vença em Canelas.