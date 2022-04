Associações contam com voluntários para tornar a praia da Vagueira “mais limpa”

A iniciativa “Praia limpa” realiza-se no domingo, dia 1 de maio, pelas 8h30, na Praia da Vagueira.

A Associação Charcos & Companhia, em parceria com a associação A Balsa, vão organizar a habitual iniciativa “Praia limpa”, no âmbito da Bandeira Azul. A iniciativa realiza-se no domingo, dia 1 de maio, pelas 8h30, na Praia da Vagueira.

A participação é gratuita, mas requer inscrição (veja como aqui), até ao dia 28 de abril. Os participantes devem levar calçado e roupa confortável e o uso de máscara é obrigatório.

A iniciativa conta com a colaboração da Câmara Municipal de Vagos e de várias entidades e empresas do concelho.

Esta é uma iniciativa que, anualmente, junta centenas de pessoas de todas as faixas etárias, que se juntam em prol do mesmo objetivo: tornarem as praias de Vagos mais limpas.