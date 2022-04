Bicicletas ligadas a profissões levam história e cultura à Câmara Municipal

É uma autêntica viagem no tempo, na história e na cultura a exposição que abriu ao público no passado sábado, na Sala de Exposições da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro. Os irmãos Vítor e Nelson Ferreira, da Mamarrosa, ligados ao clube Relíquias da Bairrada, concretizaram mais um projeto, divulgando “Bicicletas com História(s) – Profissões de antigamente”.

Dezenas de pessoas, entre membros de clubes, de todo o país, ligados às duas rodas, convidados e amigos, apreciaram bicicletas antigas, em excelente estado, ligadas a profissões. Falamos de atividades como a de tanoeiro, padeiro, engraxador, ourives, carteiro, amola-tesouras, ou até mesmo o padre, o bombeiro ou o militar da GNR. Expostos estiveram, igualmente, outros elementos históricos que completam o quadro de cada profissão, como, por exemplo, as fardas daqueles profissionais e os seus utensílios.

Uma das curiosidades desta mostra é a presença de duas bicicletas “irmãs” da mítica marca Vilar, feitas exclusivamente para o Exército português, adquiridas com 15 anos de diferença (em 2000 e 2015), pelos irmãos Nelson e Vítor, e cujos quadros apresentam a numeração seguida.

Leia tudo sobe esta exposição aqui ou na edição imprressa de 14 de abril.