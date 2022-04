Espetáculo infantil no Parque das Termas da Curia

Dedicado ao público infantojuvenil, espetáculo pretende despertar as vertentes emocionais e cognitivas dos mais pequenos.

O Parque das Termas da Curia acolhe esta sexta-feira, dia 15 de abril, feriado nacional, pelas 16h, o espetáculo cultural “Arte para a Infância”, pela Companhia de Música Teatral, promovido pelas Termas Centro, no âmbito da ação “Desfrute – Novas Experiências”. Esta atividade conta com o apoio do Município de Anadia.

Dedicado ao público infantojuvenil, este espetáculo pretende despertar as vertentes emocionais, afetivas, inteletuais, cognitivas, espirituais, sensoriais e motoras dos mais pequenos. Por outro lado, pretende também sensibilizar os mais novos para a importância da poupança da água.

As entradas são livres.