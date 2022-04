Juniores do Anadia sobem à 1.ª Divisão Nacional 26 anos depois

Na época 2019/2020, se não fosse a pandemia de Covid-19, a equipa de juniores do Anadia tinha garantido a subida ao Nacional da 1.ª Divisão. Foi um duro revês para toda a estrutura, mas, volvidos dois anos, os juniores do Anadia voltam a fazer história.

Para a última jornada da fase de subida da Zona Sul, o Anadia só dependia de si. Os jovens Trevos jogavam na Figueira da Foz, diante da Naval 1893, e ambas as equipas iniciaram a partida com os mesmos pontos. A derrota, na ronda anterior, em casa, frente ao Casa Pia, podia fazer mossa nos jogadores e equipa técnica liderada por Pedro Alegre, pois a vitória garantia, desde logo, a subida.

Nada disso aconteceu e numa demonstração de classe, o Anadia goleou os figueirenses por 4-0 e assegurou o terceiro lugar, última vaga para a subida, já entregue a Casa Pia e Torreense.

Vinte e seis anos depois, os juniores do Anadia estão de regresso ao patamar mais alto do futebol português da categoria, onde já estão as equipas de iniciados e juvenis.

FOTO: Anadia Futebol Clube