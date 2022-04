Memória e Gratidão marcam 1.ª Gala de Mérito Municipal de Oliveira do Bairro

Memória e Gratidão. Palavras carregadas de simbolismo e emoção e que marcaram a 1.ª Gala de Mérito Municipal de Oliveira do Bairro. Na véspera do 25 de Abril e integrada nas comemorações dos 48 anos sobre a Revolução dos Cravos, esta iniciativa honrou, num primeiro momento, os elementos constituintes da primeira Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro, eleita a 12 de dezembro de 1976; e, num segundo momento, homenageou Vítor Manuel Pires de Almeida Rosa, “pelos superiores serviços prestados à causa da Democracia e do Municipalismo”.

O Quartel das Artes Dr. Alípio Sol acolheu a estreia do evento, cuja conceção e organização foi da responsabilidade da Assembleia Municipal, mas que envolveu um conjunto alargado de pessoas, como fez questão de frisar e agradecer o presidente da AM.

A Gala, justificou Carlos Ferreira, surgiu pela necessidade de um reconhecimento, preferencialmente em vida, “de figuras do nosso concelho, pelo papel que desempenharam na consolidação dos valores da democracia, da liberdade, da paz, pelo contributo que deram para o desenvolvimento económico e social” de Oliveira do Bairro. A Assembleia Municipal reconhece, desta forma, “que muito do que temos hoje demorou a construir, que muitos dos instrumentos colocados hoje ao serviço das instituições e da população tiveram um percurso difícil, e que houve pessoas determinantes para esse caminho e que a espuma do tempo não pode apagar”.

Esta Gala de Mérito Municipal, que “enquanto eu for presidente, vai realizar-se e passará a ser um grande evento do Município, ligado às comemorações do 25 de Abril”, pretende preservar na Memória e reconhecer com Gratidão “pessoas que, de forma discreta, desinteressada e abnegada, deram muito de si ao nosso concelho, ao serviço das nossas gentes, dentro e fora dos órgãos autárquicos para que foram eleitos”.