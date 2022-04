Espetáculo de angariação de fundos na Pedralva

1.ª Festa Solidária visa angariar fundos a favor desta IPSS. A animação estará a cargo do Coral Stella Maris e do Groovart Academia de Arte.

O Centro Social Recreativo e Cultural de Pedralva vai promover uma angariação de fundos a favor da instituição, no próximo dia 10 de abril, pelas 16h. Será através da 1.ª Festa Solidária que esta angariação de fundos vai acontecer.

A animação do evento estará a cargo do Grupo Coral Stella Maris na primeira parte; grupo Groovart Academia de Artes atuará na segunda parte.

O espetáculo terá uma duração aproximada de 2h e terá lugar na Capela de Nossa Senhora de Nazaré de Pedralva, que tem capacidade, em segurança, para 150 pessoas.

O evento decorrerá de acordo com os atuais cuidados de higiene e segurança e terá dois tipos de bilhetes: os presenciais e os não presenciais para as pessoas que pretendem participar, mas não poderão estar presentes.

Os bilhetes podem ser adquiridos no Centro Social de Pedralva, pelo telefone 231 528255 ou com qualquer um dos elementos da direção.