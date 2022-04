Prémio Cinco Estrelas com vários premiados na região

A 5.ª edição do Prémio Cinco Estrelas Regiões 2022 acaba de dar a conhecer os principais recursos patrimoniais e marcas locais das regiões de Aveiro e Coimbra vencedores da presente edição.

Na região da Bairrada, o Leitão Assado, os Ovos Moles de Aveiro, a Mata do Bussaco e a Praia de Mira, mas também a Expofacic e a Clínica Ibervita foram contemplados com este prémio, que procura valorizar e dar a conhecer o melhor de cada uma das regiões portuguesas ao nível da gastronomia, recursos naturais, tradicionais festas, monumentos e património, entre várias outras categorias.

Assim, da cozinha tradicional, passando pelo artesanato, paisagens até às feiras, são várias as categorias com vencedores bem conhecidos dos bairradinos. De igual forma, o prémio reconhece negócios locais que se diferenciam pela sua qualidade.

Acrescente-se que o famoso galardão baseia-se no conceito e metodologia de avaliação do Prémio Cinco Estrelas e envolveu este ano a participação de 425.000 consumidores portugueses. Aplica-se a produtos e serviços de presença regional, pretendendo enaltecer o impacto que as empresas revelam na promoção do nosso país a nível económico e social, para além da riqueza patrimonial que caracteriza e valoriza o país numa vertente igualmente turística, região a região.

