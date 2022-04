Prioridade do presidente da Junta de Soza é terminar obras do 1.º mandato

Nelson Cheganças encara o início do seu segundo mandato numa perspetiva de continuidade e conclusão de obras já iniciadas.

O presidente da Junta fala em particular dos passeios na Rua Direita, em Soza (rua principal da vila) e a obra no cemitério de Salgueiro (onde falta empedrar as entradas e construir o telheiro). “Neste caso, a obra já está adjudicada mas falta mão-de-obra. Um problema transversal, para além, realça o autarca, da escalada de preços dos materiais de construção: “para o empedrado, tínhamos preços de 20 euros/m2; neste momento, está a 35 euros/m2.”

Em conjunto com a Câmara Municipal, serão também iniciados os passeios na Rua Principal, entre Fontão e Salgueiro. “Iniciámos a colocação de lancil, a estrada foi alcatroada e a última fase será a construção de passeios. É uma obra com um custo significativo, e que será feita em articulação com o Município de Vagos, como outras, já que o nosso orçamento é de apenas 150 mil euros”, confirma Nelson Cheganças.

Requalificação do Largo de S. Miguel será uma das obras do mandato

A requalificação do Largo de S. Miguel é uma das grandes obras que transitou para este mandato. Mas muita coisa mudou desde o início do projeto. “Já tínhamos orçamentado o custo da obra – era quase tudo em ferro. Hoje, está praticamente no dobro do valor, para além de não haver mão-de-obra nem empresas para o fazer”, lamenta o presidente da Junta. Será, no entanto, “seguramente para este mandato, mas faseado”, ressalva.

Esta que é uma das obras do mandato será uma estrutura de apoio, às comissões de festas, associações e outros eventos a realizar na vila. É neste espaço que se realiza, por exemplo, a Feira da Abóbora, em setembro.

“Vamos empedrar uma parte e, do outro lado, criar um parque infantil e ajardinar. No lado sul da freguesia já tínhamos um parque, no Largo da Feira, e agora fica também na parte norte uma infraestrutura para as nossas crianças.”

Dia dos Moinhos Abertos

A Junta está a articular com o departamento de Turismo do Município, a realização do Dia dos Moinhos Abertos, com atividades nos dias 9 e 10 de abril.

Entrevista completa na edição de 31 de março de 2022 do JB