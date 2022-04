Remote do anadiense Marcelo Lebre já está avaliada em 2.7 mil milhões de euros

A empresa Remote, cofundada pelo anadiense Marcelo Lebre, assegurou 300 milhões de dólares (270 milhões de euros) em financiamento Série C, elevando a avaliação desta empresa unicórnio com cores nacionais para cerca de 3 mil milhões de dólares (2.7 mil milhões de euros). Com esta nova ronda, a empresa cofundada por Marcelo Lebre e Job van der Voort aumentou para 495 milhões de dólares (mais de 445 milhões de euros) o valor angariado no mercado em menos de um ano.

Esta startup, fundada em 2019, tem a particularidade de ser única, na sua área, ao permitir a contratação a nível global. Em apenas dois anos, a ´Remote’ já passara a valer mais de mil milhões de dólares, alcançando o estatuto ‘unicórnio’, avaliação feita tendo por base o seu potencial no mercado.

“Esta nova ronda de investimento surge após um crescimento exponencial durante o ano de 2021, que se traduziu num aumento de 900% no número de funcionários e num aumento de 1.300% em receita anual recorrente, o que torna a Remote a empresa de contratação global, com mais rápido crescimento a nível mundial”, destaca a startup unicórnio.

A Remote construiu uma plataforma completa e verdadeiramente global, que permite contratar novos funcionários de forma rápida e fácil, independentemente do país onde estejam.

A Remote permite que clientes como GitLab, DoorDash, Loom, Paystack, entre outros, possam construir as suas equipas recrutando a nível global, permitindo o pagamento dos funcionários na moeda da sua preferência, cumprindo as exigências legais locais. A empresa conta para isso com uma equipa de especialistas sediados em mais de 60 países.

Este ano, a unicórnio lançou o programa Remote Relocation — prestando apoio especializado às empresas que querem possibilitar aos seus trabalhadores mudar de país, “auxiliando na obtenção de vistos, com aconselhamento sobre leis de imigração e taxação do país de destino, e oferecendo treino cultural” –, bem como o Remote for Refugees, que permite às empresas contratar refugiados, sem custos.

Remote oferece apoio à contratação de refugiados

O “Remote for Refugees” destina-se a empregadores que contratam refugiados em qualquer um dos países em que a Remote está presente, tornando mais fácil e rentável para as empresas a contratação de refugiados. O objetivo é capacitar as organizações a nível mundial para apoiarem os profissionais refugiados.

“Temos vindo a trabalhar com governos e organizações que fornecem recursos aos refugiados para encontrar soluções conjuntas que os ajudem a reconstruir as suas vidas. Este trabalho é mais urgente do que nunca, com milhões de pessoas a serem deslocadas do Afeganistão, Síria e outros países devastados pela guerra”, dizem os sócios da Remote.

“Como empresa que permite oportunidades globais de emprego, sentimos que é nossa responsabilidade moral ajudar os refugiados a recuperarem através de um emprego digno”, avançam ainda.

Este programa está disponível para todos os refugiados que possam mostrar documentação sobre o seu estatuto de refugiado e tenham o direito de trabalhar ou uma autorização de trabalho no seu país de acolhimento.