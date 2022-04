Três vinhos da Bairrada entre os “30 melhores do ano” na Revista Vinho Grandes Escolhas

À semelhança de anos anteriores, a Revista Vinho Grandes Escolhas acaba de dar a conhecer o Top 30 dos melhores vinhos do ano de 2021.

Como revela esta prestigiada publicação, realizadas “milhares de provas, todos os anos a dificuldade continua a mesma: eleger os 30 melhores dos melhores, no meio de tantos vinhos de excelência”.

A edição deste ano coloca em destaque três vinhos produzidos na Bairrada por três conceituados produtores. Falamos de João Póvoa, Mário Sérgio Nuno e Luís Pato.

Comecemos por Cantanhede. O vinho Kompassus Private Collection Bairrada Branco 2016, do produtor João Póvoa integra esta lista. Trata-se de um vinho produzido com as castas Arinto e Cercial, fruto de uma vindima manual, com escolha cuidada dos cachos.

Produzidos no concelho de Anadia surgem dois vinhos neste eclético TOP.

O Quinta das Bágeiras Bairrada Garrafeira Tinto 2017, do produtor Mário Sérgio Nuno é um deles.

Segundo a Vinho Grandes Escolhas, este vinho nasce em vinhas com mais de 90 anos, e é um dos vinhos das Bágeiras a desaparecer mais rapidamente já que faz as delícias dos apreciadores do estilo Bairrada mais clássico.

Também eleito pela equipa desta revista está um outro vinho branco. Trata-se do vinho Luís Pato Quinta do Ribeirinho, Bairrada Sercialinho Branco 2019, que os provadores da revista classificam de “um vinho raríssimo, é difícil encontrar análogos em Portugal”.