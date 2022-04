UF Covões e Camarneira: Servir em proximidade

Asdrúbal Torres cumpre o quarto mandato à frente dos destinos desta UF (um mandato como autarca da Freguesia de Covões e dois como presidente da UF), por isso, diz que este “vai ser o melhor mandato de todos”, convicto de que encerrará a vida autárquica com ‘chave de ouro’. Para isso, terá de continuar este que diz ser “um apaixonante trabalho”, com o mesmo “empenho, dedicação, gosto e humildade” de sempre.

“Sou um presidente sempre disponível e presente”, diz, justificando assim o facto de ter conquistado sucessivos mandatos: “é a prova de que as pessoas estão satisfeitas com a nossa forma de estar e de trabalhar”. E sendo um dos autarcas com disponibilidade para estar no terreno e acompanhar as equipas e obras, Asdrúbal Torres reconhece que esta postura é indispensável para dar conta do recado nesta UF que tem cerca de 40 quilómetros quadrados e é composta por 29 lugares e aproximadamente 3.500 eleitores. Daí, fazer um balanço extremamente positivo da vida autárquica, confessando que parte do sucesso se deve à boa equipa que conseguiu reunir (8 funcionários no exterior e duas funcionárias administrativas) a tempo inteiro.

Com um orçamento a rondar os 278 mil euros, destaca que o aumento da verba disponível se deve “à delegação de competências e ao apoio da câmara municipal” que transfere para os cofres da autarquia 110 mil euros “para as competências”, agora acrescidas.



Não se queixa da falta de pessoal, mas sabe também que em termos de equipamentos está bem servido para poder continuar a fazer obra: “temos dois tratores, duas carrinhas e uma mini giratória de quatro toneladas”, indispensáveis para os trabalhos diários, permitindo uma maior autonomia: “nesta freguesia trabalha-se muito. Não estamos à espera que a câmara venha fazer tudo”, diz.

