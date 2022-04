Vila Verde: Passagem sobre a Linha do Norte vai ser alargada

Município avança dada a indisponibilidade do Estado para fazer a obra.

Oliveira do Bairro

O Município de Oliveira do Bairro vai avançar com o alargamento da passagem superior da linha do Norte na EM596, na entrada de Vila Verde.

Duarte Novo, presidente da Câmara, justifica a decisão com a necessidade de “melhorar significativamente as condições de segurança, ao nível pedonal e rodoviário, uma vez que a largura da faixa de rodagem é insuficiente para a normal circulação, tendo em conta a sua tipologia e o tráfego médio horário verificado naquele ponto”.

“A segurança dos nossos munícipes e de todos aqueles que transitam nas nossas vias está em primeiro lugar e não podíamos continuar à espera que o Governo decida resolver este problema, que é da sua responsabilidade”, explicou o autarca.

“Como não encontrámos na IP disponibilidade para avançarem com a resolução deste problema, que é potencialmente grave, decidimos propor-lhes que nos fosse dada essa possibilidade, com investimento do Município”, disse.

Outro dos problemas a ser resolvido, refere Duarte Novo, “é o facto de a circulação pedonal ser realizada apenas de um lado, com dificuldade e perigosidade, uma vez que o espaço entre a faixa de circulação automóvel e o guarda-corpos é reduzido”.

A elaboração do projeto já foi adjudicada pelo Município de Oliveira do Bairro, pelo valor de 54.960€ (+ IVA), encontrando-se atualmente em elaboração.