1800 utentes sem médico de família em Oliveira do Bairro e União de Freguesias

Oliveira do Bairro

Há mais de um ano que 1800 utentes da Unidade de Saúde Familiar (USF) do Vale do Cértima não têm médico de família. A denúncia foi feita por Fernando Martins, coordenador daquela unidade que junta a sede em Oliveira do Bairro e o polo na União de Freguesias, agora em casa nova.

Foi precisamente na inauguração das instalações do polo, na Caneira, que aquele responsável considerou “grave” a situação. “Hoje devia ser um dia de grande satisfação para mim, mas não é. Estou triste, porque não tenho todos os meus utentes como deveria ter e não sei quando vou ter”, frisou, aproveitando a presença da presidente da Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro, Rosa Reis Marques, para apelar a que se faça “uma reflexão sobre esta questão o mais rápido possível”.

Considerando que aqueles utentes estão “quase abandonados e que agora vão ficar pior”, Fernando Martins recorda que a estrutura passou de seis para três médicos. “Não estamos a ver grande parte dos utentes deslocarem-se de Oliveira do Bairro aqui a este polo, até porque alguns nem transporte têm, vai ser pior”, concluiu.

