Adesão surpreendente marca regresso da maior mostra de vinhos e sabores da região

Num ambiente descontraído e acolhedor, mais uma vez com o toque do empresário anadiense Pedro Silva, o Pavilhão dos Desportos de Anadia transformou-se, no fim de semana de 7 e 8 de maio, num palco privilegiado para a maior mostra de vinhos e sabores da região.

O Aqui na Bairrada regressou e, já sem máscaras, milhares de visitantes de todo o país e também do estrangeiro, mostraram o quanto estavam desejosos de refinar o palato, aderindo de forma surpreendente aos dois dias do evento. O sucesso foi evidente e a próxima edição já tem data marcada: 22 e 23 de abril de 2023.

Para além da mostra de vinhos – com 35 produtores – e sabores – com 14 espaços, a edição deste ano do Aqui na Bairrada contou com a presença da Coutale, empresa de acessórios de vinhos, e das bicicletas Bam.bu. No que toca a novidades, destaque para as provas de vinhos raros “em privado” e para os batismos de balão de ar quente.

O evento foi inaugurado, no sábado, por uma comitiva liderada pela Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e onde também marcaram presença presidentes e outros representantes das autarquias da Bairrada (para além de Anadia, Mealhada, Vagos e Oliveira do Bairro).

No domingo, a presença mais notada foi a do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, que é confrade de honra da Confraria dos Enófilos da Bairrada.

Na inauguração, quer o responsável pela CVB e Rota da Bairrada, José Pedro Soares, quer a presidente da Câmara Municipal de Anadia, Teresa Cardoso, mostraram perante a Ministra da Coesão Territorial algumas preocupações pelo facto de a região poder voltar a ser atravessada por uma via de comunicação (ferroviária) “apenas para poupar meia dúzia de minutos entre Lisboa e Porto”.

A concretizar-se, “mudará a paisagem no nosso concelho e terá um impacto muito negativo no setor vitivinícola”, afetando em particular a Quinta do Encontro, as Colinas de S. Lourenço e a Adega do Campolargo, reforçou a autarca anadiense.