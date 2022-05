Baga Friends comemoram 10.º aniversário com ambicioso programa nas suas adegas

Os membros que criaram os Baga Friends decidiram fazer uma grande ação anual, celebrando o Dia Internacional da Baga no 3.º sábado do mês de maio. No próximo final de semana (dias 20 e 21), o programa de celebração inclui visitas, jantares e provas de vinhos.

O projeto Baga Friends está a celebrar 10 anos de vida. O grupo, que integra os produtores Filipa Pato e William Wouters, Luís Pato, Dirk Niepoort (Quinta de Baixo), Mário Sérgio Nuno (Quinta das Bágeiras), François Chasans (Quinta da Vacariça) e Paulo Sousa (vinhos Sidónio de Sousa) vai crescer com a entrada do projeto Vadio, de Luís Patrão e esposa, Eduarda Dias.

Esta primeira década vai ser assinalada com a celebração do Dia Internacional da Baga, no próximo dia 21, no entanto, as comemorações começam um dia antes, a 20 de maio, com diversos eventos e ações nas adegas dos produtores.

Ao JB o produtor Luís Pato fez um balanço desta década de trabalho realizado na valorização da casta Baga.

O programa de celebração inclui visitas, jantares e provas de vinhos.

Notícia completa na póxima edição de 19 de maio.