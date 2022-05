Banco Alimentar: Águeda recolheu mais de três toneladas e meia

No âmbito da campanha nacional do Banco Alimentar Contra a Fome, no passado fim de semana, Águeda conseguiu recolher um total de 3665 kg de alimentos.

O Rotary Club de Águeda foi a entidade responsável pela campanha, cooordenada por Carlos Franco.

Aderiram as superfícies comerciais Modelo Continente, Pingo Doce, Intermarché e Lidl.

Nesta Campanha participaram diversas associações e vários voluntários particulares, ultrapassando ao todo mais de uma centena. Muitos foram os voluntários jovens, como por exemplo, Maria Galhano, estudante do ensino superior, que acharam a campanha enriquecedora. “Voluntariar-me numa campanha do Banco Alimentar representará sempre apenas um gesto bastante simbólico da minha parte, mas consciente da atuação histórica que é notável desta instituição de solidariedade”, referiu.

O presidente do Rotary Club de Águeda, Marco Abrantes, enalteceu “a generosidade da população pelos seus donativos e a disponibilidade dos voluntários, mas também das associações, e ainda à empresa Portary, parceira responsável pela recolha e respetiva entrega dos alimentos no Centro Distrital em Aveiro”.