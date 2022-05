Boco (Vagos) quer ser Aldeia de Portugal

A aldeia do Boco, na freguesia de Soza, conhecida pelos seus trilhos e azenhas, que lhe conferem elevado potencial turístico e cultural, vai avançar com uma candidatura a “Aldeia de Portugal”.

No dia 15 de maio, a comunidade local ficou a conhecer os trâmites desta candidatura, numa sessão de apresentação na antiga Escola Primária do Boco. A Rede de “Aldeias de Portugal” é da responsabilidade da ATA – Associação de Turismo de Aldeia que, naquela sessão, esteve representada por Maria João Pacheco. Estiveram também presentes o presidente da Câmara Municipal de Vagos, Silvério Regalado, o presidente da Junta de Freguesia de Soza, Nelson Cheganças, e a coordenadora do GAL Aveiro Norte e Sul, Carmo Ambrósio.

A participar, ativamente, estiveram cerca de quarenta habitantes do Boco que, entre todos, avaliaram os pontos fortes da aldeia a serem valorizados e comprometeram-se em trabalhar num plano de atividades a desenvolver no âmbito do referido projeto.

A iniciativa “Aldeias de Portugal” é promovida pela ATA – Associação de Turismo de Aldeia, composta por várias Associações de Desenvolvimento Local que se juntaram, num esforço de sintonia em torno da ideia de potenciar o desenvolvimento e a promoção dos territórios rurais.

A coordenação da candidatura da aldeia do Boco às “Aldeias de Portugal” é realizada pelo GAL Aveiro Norte e Sul, e está integrada no Projeto de cooperação “Aldeias de Portugal – consolidação e replicação nacional”. Este projeto é financiado pelo FEADER – Medida 10.3 do PDR2020.

Valorização das tradições

Aquele fim de semana de 14 e 15 de maio foi, de facto, para a aldeia do Boco, de extrema importância, comprovando o potencial desta aldeia ao nível turístico e cultural.

No dia 14, sábado, realizou-se 2.ª edição da atividade “Tradições nas Azenhas da Aldeia do Boco”, uma experiência de valorização do território e dos seus recursos ligada à temática das azenhas e moinhos, onde foi possível experienciar todo o processo de fabrico da Broa Mimosa, desde a moagem do milho à confeção da massa e a sua colocação no forno. Foi, também, uma oportunidade para dar a conhecer como funciona uma azenha e como consegue transformar o milho em farinha. Enquanto a massa levedava, os participantes fizeram uma caminhada pelo trilho “Entre Levadas e Azenhas” que percorre o Vale do Boco. No final, foi possível provar a deliciosa Broa Mimosa com o doce de Abóbora e requeijão.

Esta atividade realizou-se no âmbito das Comemorações do Dia Nacional dos Moinhos, e foi organizada pelo Município de Vagos, Junta de Freguesia de Soza, Confraria Sabores da Abóbora e os proprietários das azenhas/moinhos da aldeia do Boco.

Foram mais de 80 os inscritos, distribuídos pelas duas edições da atividade, fazendo a organização um balanço extremamente positivo, tendo em conta (também) o feedback dos participantes. Conhecer as tradições locais, fazer a caminhada pelo trilho, ter contacto com a natureza, conhecer as azenhas e participar no processo de confeção do pão foram as atividades que os participantes mais gostaram de fazer.

Pretende-se, no futuro, dar continuidade a este tipo de atividades por forma a potenciar a oferta de um produto turístico estruturado assente na valorização das tradições e do património molinológico, refere ainda a organização.