Capacidade financeira das Freguesias reforçada pelo município anadiense

A Câmara Municipal de Anadia aprovou, em reunião extraordinária de executivo, no passado dia 20 de abril, três propostas de acordos pontuais de colaboração que apoiam financeiramente as freguesias, de acordo com as obras que se propõem realizar, segundo o valor que foi atribuído em dotação própria e aprovado com o Orçamento para 2022.

O executivo aprovou um reforço financeiro superior a 125 mil euros, que irá contemplar as Freguesias de Avelãs de Cima, Sangalhos e São Lourenço do Bairro e a União das Freguesias de Amoreira da Gândara, Paredes do Bairro e Ancas.

Em nota de imprensa, o município anadiense avança que a Freguesia de Avelãs de Cima vai ser contemplada com uma verba de 31.964 euros destinados à construção de passeios nas Neves do Pinheiro; requalificação do Largo de S.José, na Candieira; colocação de baloiço e mola em Canelas; construção e empedramento de campas no Cemitério em S. Pedro; pintura do edifício da sede da JF; aquisição de computadores; aquisição e aplicação de vinis em vários locais da freguesia para afixação de publicidade; e instalação de paragem de autocarro junto à Igreja Matriz, em S. Pedro.

À Freguesia de Sangalhos foi deliberada a atribuição de 30.318 euros, para aquisições diversas, nomeadamente equipamentos, ferramentas, máquinas ou viaturas; requalificação de edifícios ou infraestruturas das freguesias; e requalificação de espaços públicos.

A Freguesia de São Lourenço do Bairro irá receber 21.932 euros, destinados a apoiar a colocação de separador do corredor climatérico no edifício da Junta de Freguesia; execução de infraestruturas no armazém da Freguesia; construção de parque infantil em Couvelha; e arranjo urbanístico no Largo do Pelourinho.

A UF de Amoreira da Gândara, Paredes do Bairro e Ancas terá uma verba de 41.707 euros para a construção de gradeamento no cemitério velho de Amoreira da Gândara; construção de base para contentores na Rua da Carvalha, em Paredes do Bairro; construção de valeta na Travessa Zé Cardoso, em Amoreira da Gândara; construção de columbário em Amoreira da Gândara e Paredes do Bairro; e fabrico e montagem de posto de venda para o Largo de São Tomé, em Paredes do Bairro.