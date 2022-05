“Envolver” apoia imigrantes da Venezuela e Ucrânia

Inicialmente direcionado para apoiar comunidade imigrante da Venezuela, que reside no concelho de Vagos, o “Projeto Envolver” acabou por incluir os refugiados da Ucrânia.

Mas o objetivo continua a manter-se: aumentar o bem-estar social da população migrante, nomeadamente a sua integração, aceitação, contribuição, atualização e coerência. Segundo a Santa Casa da Misericórdia de Vagos, entidade promotora do projeto, que conta com alguns investidores sociais, os restantes objetivos “centram-se no estabelecimento de relações de confiança e empatia às pessoas vindas da Venezuela e da Ucrânia e na melhoria da aceitação e integração, por parte da comunidade em geral”.

Na apresentação do projeto, que decorreu na passada sexta-feira, a coordenadora Sónia Ribeiro adiantou que a iniciativa, prevista para terminar a 30 de junho do próximo ano, acompanha cerca de cem migrantes venezuelanos e refugiados ucranianos.

“O objetivo é aumentar, em 30%, o bem-estar desta população”, acrescentou, sublinhando que do projeto fazem parte três eixos distintos, sendo que do primeiro faz parte a educação (aulas de português), para procura ativa do emprego e capacitação na área das TIC (tecnologias de informação e comunicação).

