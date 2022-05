Depois de um interregno de dois anos, a iniciativa “Estás em Barrô… Mexe-te!” arranca esta sexta-feira, dia 6, e prolonga-se até 15 deste mês, naquela localidade do concelho de Águeda.

Esta sexta-feira, o evento abre com Giants of Rock, que atuarão a partir das 21h30. O DJ Fontes fecha a primeira noite. E no sábado, a festa continua mas em moldes diferentes, logo a partir das 15h com jogos tradicionais e o Barrô Te Talento, com início às 21h. A noite prossegue com Killer Queen e o DJ Hip to Deep.

Para domingo, dia 8, está programada uma caminhada trail. às 9h30 e um recital de guitarras na Igreja Matriz, a partir das 17h.

Na semana seguinte, no dia 13, a noite contará com a atuação da banda Polk, a partir das 22h, e DJ Victrola Twisters. No dia 14 será a vez do concerto coral Cantate Iubilo e o DJ M. Louiz. E no dia 15 está prevista uma caminhada matinal, a partir das 10h e o Mercadinho de Rua, estando reservado para as 14h30 um passeio de carros e motas antigas.

Este evento, organizado pelas associações locais e pela União de Fregueias de Barrô e Aguada de Baixo, inclui ainda uma exposição de fotografia de Maria José Coelho (Zita), durante os dois fins-de-semana, na Capela St. António de Barrô.

A exposição “Vidas com asas – Pássaros na aldeia”, que reúne 24 espécies diferentes, é patrocinada pela Elisabete Alfândega – Fotografia.