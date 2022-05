Feira de Artesanato e Antiguidades de Vagos regressa em junho

No passado domingo, dia 1 de maio, realizou-se a 2.ª edição da FaaVa – Feira de Artesanato e Antiguidades de Vagos.

Esta 2.ª edição contou com mais de 50 expositores, provenientes do concelho de Vagos, da região de Aveiro e de outros pontos do país, existindo, assim, uma maior e diversificada oferta de produtos a quem visitou a FaaVa neste dia.

Para além da visita aos expositores de artesanato e antiguidades, esta edição da FaaVa proporcionou, a quem a visitou, pequenas surpresas e a participação em atividades em família, realçando o facto de, também, neste dia se celebrar o dia da Mãe.

Contos infantis (“FaaVas Contadas”), ateliers de pintura reutilizando tecidos, pinturas faciais, espaço livre para convívio familiar, foram algumas das atividades que decorreram ao longo do dia, sendo que, da parte da tarde, a dinamização musical decorreu com “Os Côdeas do Diabo”, percorrendo todo o recinto e animando com a sua música tradicional portuguesa.

Este evento, cuja organização está a cargo do Município de Vagos, conta com a colaboração do Núcleo Empresarial de Vagos – NEVA e realiza-se todos os primeiros domingos de cada mês, na Pérgola, no centro da Vila de Vagos.

Animação, antiguidades, colecionismo, artes e ofícios, música e diversão são algumas das caraterísticas deste certame e que, com certeza, voltarão na 3.ª edição, com data marcada para 5 de junho, integrando as celebrações das Festas da Vila de Vagos.