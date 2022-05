Festa da Fava volta este domingo ao Troviscal

Este domingo, dia 22 de maio, está marcada a 11ª edição da Festa da Fava e das Associações, evento que anulamente atrai largas dezenas de pessoas ao Parque da Vila do Troviscal.

Para a edição deste ano estão previstas cinco tasquinhas e cinco pratos diferentes confecionados com fava.

A iniciativa está marcada para as 13h e terá animação musical ao longo da tarde.

Para 2022 coube ao Orfeão SOL a organização do evento, que contará com as presenças da AMALIFECA, Casa do Povo do Troviscal e Agrupamento de Escuteiros do Troviscal, e com o apoio da Câmara e da União de Freguesias BTM.