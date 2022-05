Festival do Arroz volta ao Silveiro já no próximo domingo

Oportunidade para degustar vários pratos tradicionais com arroz de base.

Oliveira do Bairro

O 8.º Festival do Arroz, organizado pela SOLSIL- Associação de Solidariedade Social do Silveiro, está marcado para o próximo domingo, dia 22.

A iniciativa, que conta com o apoio da Câmara de Oliveira do Bairro, vai realizar-se no Parque Temático da instituição, junto às marinhas de cultivo de arroz.

Serão degustados vários pratos com este ingrediente: Arroz de Cabidela, Arros de Cabidela de Leitão, Arroz de Marisco, Arroz de Pato, Arroz de Polvo, Paelha e Arroz de Feijão Com Porco Preto Assado no Espeto.

Para a sobremesa haverá Arroz Doce e fruta.

Para mais informações contactar a instituição pelo telefone 234 729 170 ou geral@solsil.pt