Novo parque de estacionamento junto ao Hospital de Anadia começa a tomar forma

Já estão em curso os trabalhos para a construção de um novo parque de estacionamento junto ao Hospital de Anadia. A obra, segundo a Câmara Municipal de Anadia, visa ainda ordenar o estacionamento e regular melhor o trânsito no local.

Em nota, a autarquia revela que os trabalhos para a sua execução já se encontram a decorrer, tendo a intervenção iniciado com a terraplanagem do terreno. Está ainda previsto a criação de um muro de suporte de terras, bem como a pavimentação do espaço. A empreitada está orçada em cerca de 75 mil euros, com um prazo de execução de dois meses.

A construção do parque de estacionamento está a ser realizada num terreno adjacente àquela estrutura hospitalar, numa área aproximada de 2400 m2.

De referir ainda que, após a conclusão da referida obra, o Município de Anadia irá avançar com a requalificação da Rua da Misericórdia, junto ao Hospital José Luciano de Castro. Numa primeira fase será realizada a remodelação da rede de abastecimento de água, nomeadamente a substituição da conduta principal e dos ramais domiciliários, bem como o reforço da rede de drenagem de águas pluviais.