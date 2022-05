Vagos com Cultura e Gastronomia de 3 a 6 de junho

O Largo do antigo centro de saúde foi o local escolhido pela União de Freguesias de Vagos e Santo António para um evento que vai unir a cultura à gastronomia.

De 3 a 6 de junho, haverá tasquinhas (dinamizadas pelas associações da freguesia) e muitos momentos culturais. Todas as noites, dentro da tenda, haverá cantares ao desafio, a cargo da Associação dos Tocadores e Cantadores ao Desafio Famalicence.

No dia 3 de junho, às 19h30, o evento “Vagos com Cultura e Gastronomia” abre com a Filarmónica Vaguense. Às 22h30, haverá stand-up comedy com Carlos Vidal.

No dia 4, às 12h, Saxofone by Nuno Cipriano. No dia 5, Duo Bolo de Arroz (12h) e, às 20h, atua a Tuna Médica da Universidade da Beira Interior.

Durante todo o evento, há Jogos do Hélder.

As tasquinhas serão dinamizadas pela Confraria Sainhas, Filarmónica Vaguense, Dunameão, Bombeiros Voluntários de Vagos, Associação de Pais da escola de Vagos, Agrupamento de Escuteiros de Vagos e Futebol Clube Vaguense.

Feira da Saúde no domingo

No domingo, dia 5 de junho, realiza-se a Feira da Saúde, promovida igualmente pela União de Freguesias de Vagos e Santo António. Será no Largo do município, junto ao tribunal.

Quem por ali passar, poderá fazer rastreios cardiovasculares, visuais e de saúde oral, avaliação de fisioterapia e da nutrição, acupuntura, massagens de relaxamento, entre outras atividades.

Às 10h, há uma aula de ioga e, às 11h, uma aula de pilates.