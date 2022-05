Vagos Metal Fest garantido até 2026

Em Vagos, aguarda-se com expectativa a estreia da banda norueguesa, Dimmu Borgir, mas também de Emperor, que se estreia em Portugal e do regresso da banda Testament.

O Vagos Metal Fest regressa à Quinta do Ega, em Vagos, de 28 a 30 de julho. Durante três dias, este que é um dos mais emblemáticos festivais de Metal do país, volta depois de um interregno de dois anos, devido à pandemia de Covid-19.

No passado dia 3 de maio, em pleno recinto onde decorrerá o festival, teve lugar a assinatura da extensão do protocolo do evento para o quadriénio 2023-2026 que define um apoio financeiro global da autarquia de 120 mil euros (30 mil euros anuais), a que se soma todo o apoio logístico necessário.

Vagos, capital do Metal

Foi, por isso, com grande alegria que o autarca vaguense, Silvério Regalado, anunciou o regresso do festival que irá contar com grandes nomes do Metal mundial e com novas bandas internacionais e nacionais, comprovando através deste protocolo a forte ligação existente entre o município, os produtores do evento e a Junta de Freguesia local que se tem mantido ao longo destes últimos anos, fazendo de Vagos a capital nacional do Metal e este um dos festivais de verão mais aguardados.

“Temos pela comunidade metaleira um grande carinho”, diria o autarca, destacando a forma calorosa e amiga com que o público é recebido no concelho.

Convicto de que o festival tem tudo para continuar a crescer nas próximas décadas, Silvério Regalado sublinhou que das análises realizadas nas anteriores edições relativamente aos custos/ benefícios “o retorno financeiro para o município, para este montante de investimento, é 20 a 30 vezes superior”, para além do impacto mediático e da sua importância do ponto de vista de promoção turística.

Notícia completa na edição impressa ou digital