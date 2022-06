Acácio Carvalho, presidente da Escola de Artes da Bairrada, espera um mandato em grande

A lista apresentada por Acácio Carvalho para o próximo quadriénio conta com quatro novos elementos.

Oliveira do Bairro

Depois de um primeiro mandato atípico, Acácio Carvalho parte para um segundo quadriénio à frente da direção da Escola de Artes da Bairrada (Troviscal – Oliveira do Bairro), detentora da marca Conservatório de Música da Bairrada, com a expectativa de concluir os vários projetos a que se propôs.

A lista apresentada por Acácio Carvalho conta com quatro novos elementos: Joaquim Almeida, João Moita, Carolina Ferreira e Marcos Martins.

“Tentei criar uma equipa com uma grande cultura em termos de ensino, em termos sociais e em termos de associativismo. A expectativa, com a equipa reforçada e renovada, que se junta a um leque de pessoas também com muito valor, leva-nos a crer que vamos ter um mandato em grande”, frisa Acácio Carvalho.

Entrevista completa para ler na edição de 23 de junho de 2022