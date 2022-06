Arranjo urbanístico na Moita recebe apoio financeiro do município de Anadia

A Câmara Municipal de Anadia aprovou, na última reunião de executivo, realizada no passado dia 25 de maio, a proposta de acordo pontual de colaboração que reforça o apoio financeiro da freguesia da Moita, de acordo com as obras que se propõem realizar, segundo o valor que foi atribuído em dotação própria e aprovado com o Orçamento para 2022.

Nesse sentido, a Freguesia da Moita vai ser contemplada com uma verba de 29.954 euros para comparticipar o arranjo urbanístico na Rua Alto da Feira, na localidade da Moita.

“O apoio concedido pelo Município tem em consideração a importância das obras para a Freguesia e os condicionalismos financeiros, por parte da mesma, para a sua realização”, avança a Câmara Municipal, em nota de imprensa.