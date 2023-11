Câmara e Bombeiros de Anadia estreitam laços e reforçam apoios em visita aos EUA

Deslocação pretendeu estreitar laços, com entidades e conterrâneos residentes naquele país com vista a promover, à semelhança de 2017, uma angariação de fundos a favor da corporação anadiense.

O Município de Anadia e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários (AHBVA) estiveram, juntos, nos EUA, no início de novembro, no sentido de estreitar laços, com entidades e conterrâneos residentes naquele país com vista a promover, à semelhança de 2017, uma angariação de fundos a favor da corporação anadiense.