Bombeiros Voluntários de Anadia recebem donativo da ACHBL de 5 mil euros

A Associação Cultural e Humanitária da Bairrada no Luxemburgo (ACHBL) entregou, na penúltima segunda-feira, dia 19 de agosto, no quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia (AHBVA), um donativo aos bombeiros, fruto da angariação de fundos realizada nos passados dias 13 e 14 de julho, durante a festa anual que esta associação realiza no Luxemburgo, em Strassen.

O “anadiense de gema” e comendador, Rogério Oliveira, juntamente com alguns membros da associação que lidera, deslocaram-se até Anadia para fazer a entrega do donativo de 5 mil euros. A sessão contou com a presença do presidente da AHBVA, Elói Gomes, do vice-presidente da Câmara Municipal de Anadia, Jorge Sampaio, e ainda do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Cesário.

A sessão começou com a formatura dos bombeiros, seguida por uma visita, guiada pelo comandante dos Bombeiros Voluntários de Anadia, Bruno Almeida, às instalações do quartel, bastante elogiado pelo presidente da ACHBL e pelo Secretário de Estado.

O comandante agradeceu a Rogério Oliveira, a todos os membros da associação e à comunidade portuguesa no Luxemburgo pelo contributo, pois a ajuda disponibilizada é essencial “para que possamos crescer”.

Comunidade solidária

O presidente da ACHBL mostrou-se “orgulhoso dos bombeiros” e gostaria que os donativos tivessem sido ainda mais altos, mas “a crise não o permitiu”. No entanto, espera que “com o pouco que vão recebendo, consigam atingir os objetivos”.

A AHBVA pretende adquirir um veiculo para apoio ao combate a incêndios, cujo custo tem um valor que ronda os 70 mil euros. Para o efeito tem vindo a levar a cabo um conjunto de ações para angariação de fundos, junto da comunidade local, bem como das comunidades portuguesas radicadas no estrangeiro. Este donativo da ACHBL é mais um contributo para atingir esse desiderato.

Também o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas revelou estar “muito impressionado com o que aqui vim encontrar”, tanto com as instalações do Quartel como com a solidariedade da comunidade portuguesa no Luxemburgo. “A associação representa aquilo que são as comunidades- o espírito de ajuda e solidariedade- e mostra que os portugueses são muito fortes se se unirem”, tendo ainda parabenizado o “belo exemplo” do “trabalho em harmonia” entre a Câmara Municipal de Anadia e os Bombeiros Voluntários.

O vice-presidente da Câmara Municipal, afirmou ser uma honra receber Rogério Oliveira, “que nos tem brindado com estes apoios”, dando uma palavra de agradecimento por todo o trabalho que tem realizado, juntamente com a ACHBL, e ajuda disponibilizada a várias instituições do concelho, assim como do resto do país. “É bom ter esta relação com a associação, que não queremos apenas manter, mas sim fortalecer”.

Ao Secretário de Estado, o vice-presidente da Câmara Municipal confessou ser um grande admirador do seu percurso na política, especialmente da proximidade que José Cesário tem às pessoas e ao território, pois “o sucesso resulta muito desse trabalho de parceria, do trabalho em rede”.

Após estas palavras, o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas recebeu, pelas mãos do comandante Bruno Almeida, uma pequena lembrança.

Lembrança dada ao Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Cesário

Houve ainda espaço para um espumante de honra e uns petiscos, que se seguiram por uma visita ao Velódromo de Sangalhos e um almoço entre os que estiveram presentes na sessão.