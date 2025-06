Anadia “saiu à rua” e superou expectativas

A iniciativa Viver Anadia “Sai à Rua”, realizada no penúltimo fim de semana, na zona envolvente ao Museu do Vinho Bairrada, superou todas as expectativas, considera a Câmara Municipal de Anadia, entidade organizadora.

Dedicada ao comércio e serviços de Anadia, com o intuito de promover e dinamizar a economia local do concelho, a iniciativa foi visitada por várias centenas de pessoas. O feedback dos comerciantes foi “bastante positivo, todos mostraram o seu agrado, tecendo grandes elogios ao evento e à forma como foi concebido, considerando que o mesmo deve ser repetido futuramente”, adianta a autarquia.

Um total de 30 espaços comerciais e de serviços locais marcaram presença neste evento inédito em Anadia, “que uniu o comércio, criou sinergias e uma forte motivação”, e que apresentou várias propostas, desde a moda à decoração, do turismo ao bem-estar, passando ainda pela gastronomia, vinhos e produtos artesanais.

Paralelamente, tiveram ainda lugar várias atividades, nomeadamente workshops sobre vinhos e espumantes com o sommelier Paulo Vale, desfiles e uma palestra de moda com Mónica Silva, consultoria de imagem e moda com Cláudia Pereira e animação permanente. A Associação dos Artistas Plásticos também marcou presença, com Carlinda Santos na modelagem do barro e Luís Gamelas com pintura e desenho.

Para além dos espaços comerciais, o certame teve ainda uma zona dedicada à restauração e outra dedicada às crianças, com insufláveis, parque infantil com escalada, pinturas faciais, modelagem de balões, entre outras atrações.

O vice-presidente da Câmara Municipal de Anadia, Jorge Sampaio, diz que a iniciativa “foi um sucesso e ultrapassou as nossas expectativas”, tendo em conta que foi a primeira vez que se realizou. “O nosso objetivo com este tipo de iniciativas é que o comércio local se dê a conhecer e, desta forma, consiga atrair um maior número de clientes e consequentemente, aumentar as suas vendas”, afirmou.

Jorge Sampaio deixou ainda um agradecimento público a todos os comerciantes que mostraram disponibilidade para participar no “Sai à Rua”.

A iniciativa foi organizada pelo Município de Anadia, em parceria com a ACIB – Associação Comercial e Industrial da Bairrada, estando inserido no “Viver Anadia – da Tradição à Inovação” e enquadrou-se na estratégia de dinamização do comércio local, preconizada pelo projeto dos “Bairros Comerciais Digitais”, estendendo-se a todos os estabelecimentos do concelho que quiseram aderir.