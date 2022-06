“Às sextas na Praça” estão de regresso a Anadia

O projeto “Às Sextas na Praça” está de regresso à Praça da Juventude, na cidade de Anadia, para animar as noites de sexta-feira, durante os meses de verão, após um interregno de dois anos, devido à pandemia da Covid-19.

A edição 2022 arranca no próximo dia 10 de junho, pelas 22h, com a atuação da Orquestra Desigual da Bairrada e vai decorrer até ao dia 16 de setembro.

O “Às Sextas na Praça” é um projeto de dinamização cultural ao ar livre, que pretende preencher com música as noites de sexta-feira, na Praça da Juventude, em Anadia, numa organização da Câmara Municipal de Anadia.

Para o mês de junho está ainda prevista mais uma atuação, no dia 17, com o grupo “Síndrome B”. Segue-se um interregno, devido à Feira da Vinha e do Vinho, regressando no dia 1 de julho, com os “Meninos da Sacristia”.

Este ciclo de espetáculos, promovido pela autarquia, tem como objetivo contribuir para a animação do centro da cidade, aliando a cultura e a confraternização, num espaço ao ar livre, com entrada gratuita, que dará palco a artistas e a géneros musicais variados, capazes de agradar aos mais diversos públicos.

PROGRAMAÇÃO

10 junho – Orquestra Desigual da Bairrada

17 junho – Síndrome B

1 julho – “Meninos da Sacristia”

8 julho – “Os Sabugueiros” (Folk Ancas)

15 julho – Four2one

22 julho – Luís Portugal

29 julho – Rob’s Angels

5 agosto – Incantus

12 agosto – Carolina Pessoa

19 agosto – Grupo Raís

26 agosto – Manuel Flores

2 setembro – The Founders

9 setembro – Ana Teresa Almeida

16 setembro – Rob Salinger Band