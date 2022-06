Biblioteca Municipal de Anadia em festa

De 4 e 9 de julho vão realizar-se diversas atividades, no âmbito do 14.º aniversário da BMA.

A Biblioteca Municipal de Anadia (BMA) vai promover, entre 4 e 9 de julho, um conjunto de atividades, no âmbito do seu 14.º aniversário.

De entre as várias iniciativas, destaca-se o “Acampamento de Histórias”, que decorrerá entre as 21h, do dia 5, e as 10h, do dia 6 de julho.

Nos dias 5 e 7 de julho, estão previstas duas atividades que irão ser dinamizadas pelas Bibliotecas Municipais de Sever do Vouga e de Águeda, respetivamente.

No dia 8, a Biblioteca acolhe, pelas 21h30, a apresentação do livro “A despedida de Ulisses”, da autoria de Francisco Moita Flores, a que se seguirá uma sessão de autógrafos.

As comemorações culminam no dia 9, durante a manhã, com um “Piquenique de Contos”, no Parque das Estórias. Estão previstas diversas atividades, desde pintura facial, modelagem de balões, estendal de imagens, fotos com personagens das histórias, espaço de lazer, entre outras, dirigidas aos mais jovens.

Neste dia, será também feita a entrega dos prémios relativos ao Concurso Escolar “Ler & Aprender”, estando também prevista a assinatura de um protocolo da Rede de Biblioteca de Anadia com o Club d’Ancas.