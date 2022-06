Caminho de Santiago passou por Vagos

Saíram de Vila Real de Santo António, para cumprir dezassete dias de viagem, dos quais nove etapas de caminho náutico, com paragem nos portos de Vilamoura, Lagos, Sines, Cascais, Peniche/Nazaré, Aveiro, Leixões e Viana do Castelo.

Daqui rumaram a Padron (Galiza), num total de 500 milhas. Da “peregrinação marítima”, liderada pela caravela portuguesa Vera Cruz, fazem parte cerca de 20 embarcações de recreio.

No passado fim-de-semana, o cruzeiro inaugural do “Caminho Marítimo de Santiago” aportou no Cais dos Bacalhoeiros (Porto de Pesca do Largo do Porto de Aveiro, na Gafanha da Nazaré), tendo visitado as seis estações náuticas certificadas da Ria de Aveiro, nomeadamente Ílhavo, Aveiro, Ovar, Murtosa, Estarreja e Vagos.

De referir que, no domingo, o Vera Cruz comemorou o Dia Mundial do Meio Ambiente, que este ano volta a ter como tema “Uma Só Terra”. Completando exatamente meio século sobre o ano (1972) da Conferencia de Estocolmo, o evento destaca a “necessidade de se viver de forma sustentável em harmonia com a natureza, promovendo transformações.”

