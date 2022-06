Costa Verde apoia Hospital Pediátrico com canecas decoradas por crianças

O dinheiro angariado nesta ação será doado ao Grupo de Educadoras de Infância do Hospital Pediátrico do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, com o objetivo de adquirirem materiais pedagógicos e outros.

A Costa Verde, em colaboração com a empresa Leal & Soares, S.A., detentora da marca Siro, desenvolveram um projeto de produção criativa, tendo desafiado o Hospital Pediátrico de Coimbra e as crianças aí internadas, a produzir decorações, que posteriormente foram reproduzidas em canecas.

Com o tema “Não há Planeta B”, esta primeira coleção de 4 decorações, e numa edição limitada a 120 peças cada, foi apresentada no dia 1 de junho, Dia da Criança, em Coimbra e na presença da Ministra da Saúde, Marta Temido, no decorrer do 2.º Pedcare Summit HP-CHUC e 1.º Pedcare Ibérico, evento que decorreu até dia 3 de junho.

A Porcelanas da Costa Verde, empresa sediada em Vagos, reforça, desta forma, a sua aposta num papel mais interventivo, neste caso, na área da saúde, sendo há já largos anos uma organização certificada pela norma SA 8000 – Responsabilidade Social, sendo o culminar de um conjunto de preocupações da empresa, tanto a nível ambiental como social, e que direta ou indiretamente interferem com a vida quotidiana das pessoas.

Subscritora desde 2015 dos princípios da United Nations Global Compact, é compromisso da Costa Verde aceitar, apoiar e aplicar os seus valores fundamentais nas áreas dos direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção, estando igualmente alinhada com a Economia Verde, o relato de informação não financeira e a ODS – Aliança de Objetivos Sustentáveis.

Todo o dinheiro angariado nesta ação será doado ao Grupo de Educadoras de Infância do Hospital Pediátrico do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, com o objetivo de adquirirem materiais pedagógicos e outros.