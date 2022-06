Debate sobre finanças traz Camilo Lourenço à Universidade de Aveiro

Camilo Lourenço, jornalista e autor do programa de economia A Cor do Dinheiro, vem à Universidade de Aveiro (UA) no próximo dia 7 de junho para falar sobre “Os efeitos da inflação no retorno capital”. A conversa vai acontecer no Auditório do Complexo Pedagógico (21.3.7), das 18h às 20h, e as inscrições encontram-se abertas. Para além do debate, haverá speed interviews para todos os estudantes que quiserem aperfeiçoar as suas competências de entrevista.

A literacia financeira é um assunto que deve assumir prioridade relevante nas agendas de todos as pessoas. A pensar no tema, a UA acolhe a Corporate Talks, um debate que visa responder a questões relacionadas com finanças e economia.

A conversa surge de uma parceria entre a Viseeon Portugal com o canal A Cor do Dinheiro e vai contar com Camilo Lourenço, como moderador, José Pedro Farinha (Viseeon Portugal), Carla Costa (Sendys Group), Alfredo Falcão (Fidelidade) e Carlos Andrade (Novo Banco). Os convidados serão Ricardo Abrantes, da AEA, e Amândio Antunes, docente no Instituto Superior de Contabilidade e Administração da UA.

O evento é presencial, acontece no Complexo Pedagógico da Universidade de Aveiro, mas terá transmissão no YouTube e Facebook da Corporate Talks. As inscrições já estão disponíveis.

No âmbito do evento, e em cooperação com o Instituto Superior de Contabilidade e Administração da UA e Associação Empresarial de Águeda, a Viseeon Portugal vai realizar também um evento de Speed Interviews, das 15h às 17h, também no Auditório do Complexo Pedagógico da Universidade de Aveiro.