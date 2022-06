Feira do Ambiente de Anadia abre esta sexta-feira

O Parque Urbano de Anadia recebe, entre 3 e 5 de junho, a Feira do Ambiente, numa organização da Câmara Municipal de Anadia. A sessão de inauguração está agendada para as 10h desta sexta-feira, 3 de junho, e será presidida pela presidente da Câmara Municipal de Anadia, Teresa Cardoso.

Sensibilizar a comunidade para a necessidade de uma alteração de comportamentos em prol de um ambiente mais sustentável, assim como incentivar a adoção de modos de produção mais amigos do ambiente, são alguns dos objetivos do certame.

Workshops, exposições, ateliers, demonstrações, vinhos biológicos, animação musical, atividades para crianças e outras ações de divulgação da atividade das entidades participantes, designadamente associações ligadas ao setor ambiental, estabelecimentos de ensino, viveiros, empresas e produtores biológicos, são algumas das iniciativas que irão decorrer ao longo dos três dias. No recinto haverá um espaço dedicado à restauração, onde serão servidos almoços e jantares biológicos.

A Feira do Ambiente conta ainda com uma mostra de Cinema H2O, em parceria com o CineClub Bairrada e a Bambu Bicycles, um circuito de orientação, pelo Clube Saca Trilhos, e um Test Ride de bicicletas de bambu. Está ainda prevista uma tertúlia sobre a temática da Bicicleta. Durante o certame será ainda feita a apresentação pública da Calculadora da Pegada Ecológica para o Município de Anadia. A animação musical estará a cargo do Agrupamento de Escolas de Anadia.

Na manhã do ultimo dia, domingo, terá lugar a caminhada “Anadia + Verde”, em parceria com o Clube Saca Trilhos, numa extensão de nove quilómetros. A tarde é dedicada às crianças, no âmbito do Dia Internacional da Criança, com um conjunto de atividades para os mais novos.

Promover a produção e o consumo de produtos biológicos, dando-os a conhecer e exortando a população a consumir alimentos e vinhos produzidos segundo métodos e técnicas que respeitam o meio ambiente é também um objetivo deste evento.

Serão três dias dedicados à promoção da cidadania e da qualidade de vida da comunidade, que irão ainda proporcionar bons momentos de confraternização. Na sexta-feira, 3 de junho, o certame poderá ser visitado das 9h às 22h. No sábado, dia 4, entre as 10h e as 23h; e no domingo, dia 5, das 8h30 às 19h. As entradas são livres.