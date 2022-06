Happy Street Jazz regressa a Cantanhede de 9 e 12 de junho

O Festival Internacional de Dixieland regressa a Cantanhede, 13 anos depois da última edição deste evento que durante seis anos teve uma projeção surpreendente, ao ponto de ter sido considerado um dos maiores e melhores certames do género na Europa.

Neste regresso, o evento tem um carácter mais abrangente ao decorrer nos territórios de Cantanhede, Figueira da Foz e Soure, no âmbito do “Happy Jazz – A Música que nos Une”, projeto multidisciplinar de carácter artístico-pedagógico e cultural que além de concertos e animação de rua, contempla atividades pedagógicas direcionadas para os agentes culturais dos três municípios, nomeadamente as bandas filarmónicas.

Sobre o Festival Internacional de Dixieland, a presidente da autarquia cantanhedense destaca “a forte atratividade de um evento que permanece bem vivo na memória de muita gente que vinha a Cantanhede assistir aos concertos de bandas de vários países e que culminava em ambiente apoteótico no grande desfile final com todas as bandas e inúmeros outros grupos de animação. Esse ambiente vai voltar à cidade na tarde do próximo domingo, 12 de junho, com a grande street parade de encerramento, depois de três dias intensos com mais de 60 concertos nos concelhos de Cantanhede, Figueira da Foz e Soure, o que, naturalmente, tende a reforçar a mobilização de públicos de toda a Região Centro e do país”, refere a autarca.

Helena Teodósio o enaltece “o valor e o alcance do “Happy Jazz – A Música que nos Une”, no quadro de uma parceria que, além da vertente festiva intrínseca ao Festival Internacional de Dixieland, incide na capacitação e revitalização da atividade dos agentes culturais e artísticos dos três concelhos, neste caso das bandas filarmónicas, que são 18. É um projeto que faz todo o sentido, pois trata-se de entidades que enfrentam desafios comuns, sem esquecer os benefícios decorrentes de ações multidisciplinares para as quais têm acesso a meios financeiros, repertório, referências artísticas, educativas, formativas e pedagógicas que concorrem para a consolidação do seu estatuto e da sua atividade”, sublinha.

O Festival Internacional de Dixieland tem garantida a presença de grupos consagrados de jazz tradicional, nacionais e estrangeiros (oriundos de Espanha, Hungria e Suécia), que irão atuar nos municípios parceiros, bem como a participação de 18 agrupamentos formados no âmbito das 18 bandas filarmónicas envolvidas, estando agendados 61 concertos repartidos pelos municípios de Cantanhede, Figueira da Foz e Soure.

Na street parade, a 12 de junho, em Cantanhede, desfilarão os grupos de jazz, escolas de dança, bandas filarmónicas, associações, gigantones, entretainers, charretes, carros antigos, bicicletas e outros veículos, numa manifestação festiva que terá um envolvimento popular de expressiva dimensão.