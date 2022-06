“Meninos da Sacristia” atuam na Praça da Juventude, em Anadia

Após um interregno, devido à Feira da Vinha e do Vinho, o “Às Sextas na Praça” está de regresso à Praça da Juventude, em Anadia. Esta sexta-feira, dia 1 de julho, pelas 22h, a noite vai ser animada com a atuação dos “Meninos da Sacristia”.

Depois de terem feito a apresentação pública do seu trabalho de originais, “Carrossel”, produzido por João Só, no passado mês de março, no Cineteatro de Anadia, os “Meninos da Sacristia” vão, agora, dar a conhecer o novo trabalho ao público em geral.

Esta obra faz o casamento perfeito entre as suas principais influências musicais (rock and roll e pop dos anos 70 e 80) e a qualidade das produções modernas. “Carrossel” foi gravado em Coimbra e conta com a participação de José Cid e João Só. “Desafio” é o primeiro single do disco “Carrossel”, a estar disponível online. Trata-se de uma canção intemporal sobre a velocidade alucinante da vida moderna, sendo também um hino dançável e viciante que promete agitar as rádios nacionais.

O ciclo de espetáculos “Às Sextas na Praça” é uma iniciativa da Câmara Municipal de Anadia, que leva a música à Praça da Juventude, no centro da cidade, nas noites de sexta-feira, com acesso livre.

Pelo palco da Praça da Juventude já passaram, nesta edição de 2022, a Orquestra Desigual da Bairrada e o grupo “Síndrome B”. Durante o mês de julho, para além dos “Meninos na Sacristia” vão ainda atuar “Os Sabugueiros” – Folk Ancas (dia 8), Fourzone (15), Luís Portugal (22) e Robs Angels (29).