Monólogos do Pénis para ver no CC Águeda

Ricardo Castro e Ricardo Carriço trazem a Águeda, no próximo dia 17 de junho, os Monólogos do Pénis, a comédia que revela o que, realmente, os homens falam sobre as mulheres.

A peça será apresentada no Centro de Artes de Águeda (CAA), às 21h30.

Os bilhetes custam entre 10 e 14 euros. Mais informações e reserva de bilhetes no sote do CAA (http://www.centroartesagueda.pt/).

Sinopse

Uma conversa entre dois amigos, um “fura-vidas” vendedor de automóveis e um sofisticado jornalista e escritor, revelam os seus desejos, preferências e inquietações. E se pensa que já viu/ouviu tudo, desengane-se… A experiência de vida de cada um destes amigos dá o mote para uma conversa em que falam abertamente e refletem sobre a alma feminina e o corpo da mulher. E muitas vezes até sem usarem palavras para o definir… só gestos!