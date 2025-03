Festival Literário da Mealhada decorre até 6 de abril

A 3.ª edição do FLIM – Festival Literário da Mealhada, que decorre de 31 de março a 6 de abril, na tenda montada junto ao Jardim Municipal, conta com exposições, apresentação de livros, feira do livro, teatros, oficinas, cinema e até espetáculos de música. Destaque ainda para o Jantar Literário alusivo à obra Camiliana, a assinalar os 200 anos do nascimento de Camilo Castelo Branco.

Ao longo de seis dias, o epicentro cultural da Mealhada será a tenda junto ao Jardim Municipal, onde decorre o FLIM, com atividades para todas as idades e públicos, nomeadamente apresentações de livros de autores como José Rodrigues, João Miguel Lameiras e Miguel Jorge. Marcam presença também António Breda Carvalho, vencedor do prémio literário Maria da Nóbrega, e Clara Macedo Cabral, sobrinha da autora, uma das mulheres mais progressistas do início do século XX, nascida em 1875, na Mealhada, que iniciou a sua carreira literária no Jornal O Bussaco, em 1902.

O Festival conta ainda com tertúlias, teatros, por exemplo, alusivos a Camões, roteiros literários e o jantar literário “Um serão à mesa Camiliana”, com dramatização de “Sons e Ecos”, que assinala os 200 anos do nascimento de Camilo Castelo Branco. Estes dois escritores, Camões e Camilo, são, de resto, as figuras artesanais, criadas por Vera Martins, que dão corpo ao cartaz do FLIM.

O FLIM – Festival Literário da Mealhada é um evento “Mealhada Inspira – Inovação, Inteligência, Inclusão”, um projeto agregador de várias dinâmicas nas áreas cultural, social, turística, económica, ambiental, desportiva, de saúde e de participação cívica, cuja ideia central é o Município como fonte de inspiração para residentes e para visitantes.

A abertura, às 18h, de 31 de março, conta com a sessão “Sustentabilidade com identidade: o território como fonte de inspiração”, com moderação da apresentadora Fátima Lopes e as presenças de Paulo Fernandes, presidente da Câmara Municipal do Fundão e presidente da direção da Destinature – Agência para o Desenvolvimento do Turismo de Natureza, Rui Simão, vereador da Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra e coordenador Executivo da ADXTUR- Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto, e Miguel Vasco, ex-coordenador do iNature, consultor da INOVA+ e responsável pela candidatura da Mata do Bussaco a floresta terapêutica.