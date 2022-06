Município de Anadia avança com hasta para arredar lojas na Curia

O Município de Anadia vai proceder à realização de uma hasta pública para arrendamento de cinco frações no Edifício Dr. Luís Navega, na Curia. A praça vai ter lugar, no dia 3 de junho, pelas 10h, no Salão Nobre dos Paços do Município.

Os cinco espaços comerciais para arrendamento correspondem às frações designadas pelas letras “A”, “G”, “H”, “I” e “O”, com a área de 33,50m2 cada. O valor base de licitação é de 130 euros, com lanços mínimos de 10 euros.

Os espaços destinam-se à instalação de atividades comerciais e económicas que não colidam com razões ambientais, não prossigam fins eticamente duvidosos, nem constituam fator de perturbação, tendo em conta as caraterísticas sociais e culturais do meio, de acordo com o Regulamento de Ocupação e Utilização dos Espaços Comerciais do Edifício do Mercado Municipal.

As condições gerais do arrendamento poderão ser consultadas na Câmara Municipal de Anadia, no Serviço de Património, das 8h30 às 12h30 e das 14h às 17h, até ao dia anterior ao da realização da praça, ou no site do município.