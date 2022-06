Nuno Dias aceita repto de apadrinhar escola de futsal do Ribeira/Azenha

O treinador de futsal do Sporting CP foi um dos homenageados nos festejos do 50.º aniversário do Ribeira/Azenha, clube que representou 3 anos.

O lugar da Azenha e a Associação Desportiva Recreativa e Cultural da Ribeira/Azenha estiveram em festa na noite de sábado, dia 11 de junho, onde a direção comemorou meio século de vida, cerimónia que foi adiada dois anos por causa da Covid-19. Cerca de 230 pessoas marcaram presença no jantar, onde a figura de destaque foi Nuno Dias, treinador da equipa de futsal do Sporting, que foi um dos homenageados da noite.

Depois de deixar a promessa de ajudar nas obras do pavilhão e do campo de futebol, o vice-presidente da Câmara Municipal de Anadia, Jorge Sampaio, mostrou-se satisfeito pela aposta do Ribeira/Azenha no futsal e na recente secção de ginástica. “Quem sabe se, num futuro próximo, e deixo aqui o desafio, não surja na Azenha a Escola de Futsal Nuno Dias, ele que é o melhor do mundo e que tenhamos a marca Nuno Dias no nosso concelho.”

Ao treinador da equipa de futsal do Sporting, que há oito dias recebeu o grau de Professor Especialista “Honoris Causa” do Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo (ISCE), foi entregue, pelo presidente Carlos Alberto dos Santos Ferreira, uma placa. E na altura de falar, aceitou desde logo o desafio de Jorge Sampaio. “Estou disponível para colaborar, é quando quiserem”, garantiu Nuno Dias, recebendo enorme aplauso de todos os presentes.

“Cheguei aqui em 1992, há 30 anos, e ver velhos conhecidos é uma forma de matar saudades. Sinal que as pessoas me conhecem e se lembram de mim. Não foi muito tempo, foram 3 anos, mas não me esqueço das origens. Representei também o Marialvas, mas o Azenha é um clube de que falo sempre”, referiu o treinador de futsal do Sporting CP, deixando um agradecimento à direção por se ter lembrado dele.

