Pateira CUP de 1 a 3 de julho

Desta sexta-feira a domingo, a festa do futebol jovem está de regresso ao concelho de Águeda, com a realização do Pateira CUP 2022, cuja organização é do Sporting Clube de Fermentelos e contará com a presença de 98 equipas. O torneio realiza-se em Fermentelos, Águeda, Aguada de Cima e na Mourisca do Vouga.