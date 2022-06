Quarteto de Cordas de Matosinhos atua em Oiã

CCMB apresenta, no Auditório da Junta de Freguesia de Oiã, o Quarteto de Cordas de Matosinhos.

Oliveira do Bairro

Estão elevadas as expectativas para o próximo concerto da Temporada do Círculo de Cultura Musical da Bairrada. O CCMB apresenta, no Auditório da Junta de Freguesia de Oiã, o Quarteto de Cordas de Matosinhos.

O concerto, apoiado pela DGArtes (Direção-Geral das Artes) terá lugar no próximo domingo, dia 12 de junho, às 17h.

Desde a sua criação, há 14 anos, (através de uma iniciativa da Câmara Municipal de Matosinhos) e já com mais de 100 concertos, o QCM assumiu um forte compromisso com o repertório português para quarteto de cordas, interpretando muitas obras menos conhecidas e abraçando novas obras de compositores contemporâneos.

Em Oiã, o Quarteto de Cordas de Matosinhos irá interpretar o Quarteto de cordas n.º 13 em Ré menor K.173, de W. A. Mozart; Ilhas Afortunadas, de Telmo Marques; e o Quarteto n.º 3 em Fá Maior op.73, de D. Shostakovich.

Os bilhetes podem ser adquiridos junto dos elementos da direção do CCMB, por e-mail (ccmbairrada@gmail.com) ou na Junta de Freguesia de Oiã.