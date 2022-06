Vaguense Henrique Regalado é o “Melhor Jovem Agricultor” de 2022

O jovem agricultor do ano, que já tem o projeto vencedor (de olival em sebe e amendoal) concluído e em produção, será o representante de Portugal no Concurso de Melhor Jovem Agricultor Europeu, organizado pelo Parlamento Europeu, em outubro.

Henrique Regalado, natural da Ponte de Vagos, venceu o 9.º Concurso Nacional de Jovens Agricultores e tornou-se assim o Melhor Jovem Agricultor do ano. Os resultados foram conhecidos no dia 7 de junho, na Feira Nacional de Agricultura/Feira do Ribatejo, que decorreu até domingo, no Centro Nacional de Exposições, em Santarém, tendo este ano como tema a “Inovação e Tecnologia”.

A distinção ocorreu no âmbito da “Conferência de Jovens Agricultores Reforma da PAC 2023-2027”, organizada pela CAP — Confederação dos Agricultores de Portugal, e distinguiu o projeto «Hesperus», um projeto de olival em sebe e amendoal, localizado no concelho de Montemor-o-Novo, com uma área de 50 hectares (25 ha de amendoal e 25 ha olival) e que contou com um investimento total de 4,5 milhões de euros, criando 5 postos de trabalho permanentes.

Formado em Engenharia Mecânica – Química Industrial, Henrique Regalado dedicou o prémio ao seu avô, que lançou a semente deste sonho agora concretizado, e agradeceu o prémio sob “o aplauso de uma sala repleta de jovens agricultores, retrato de uma geração apaixonada pela agricultura”, refere fonte institucional da CAP.

O jovem agricultor do ano, que já tem o projeto concluído e em produção, será o representante de Portugal no Concurso de Melhor Jovem Agricultor Europeu, organizado pelo Parlamento Europeu, em outubro, onde Portugal conquistou três vezes o galardão nos últimos anos.

Henrique Regalado é filho do empresário Américo Regalado, sócio-gerente de várias empresas em Vagos e em Mira, nomeadamente da empresa de reciclagem de plásticos Tecplásnova, do grupo Arym.