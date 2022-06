Vilarinho do Bairro: Caminhada pelo coração conta com 360 participantes

Sem dúvida que o caminhar faz-se caminhando, porém, há caminhadas que, por serem em prol da saúde do coração (maio o assinala) simbolicamente se revelam do “coração”, aquele que pulsa ao ritmo de uma escola verdadeiramente inclusiva, onde não existem diferenças, mas apenas outros modos de ser, nesta que é uma atividade do recém clube “seMENTES de Ciência”.

Camaradagem ao ritmo de cada passada até à Lagoa de Torres, 10 quilómetros na ida e volta, numa marcha constituída por 360 participantes: alunos do Jardim de Infância do 1.º, 2.º e 3.º ciclos da Escola Básica de Vilarinho do Bairro e 1.º ciclo de Poutena, juntamente com professores, funcionários, muitos pais, convidados e direção do agrupamento que, na alegria do convívio, partilharam o caminho entre vinhas, olivais, hortas e floresta da verdejante paisagem bairradina.

Ao longo do percurso e sem grandes interrupções, houve tempo para a realização de plogging com o objetivo de recolher o lixo que pudesse existir no caminho, e ainda umas breves paragens nos postos de controlo verificados por aplicação móvel para se fotografarem as placas que assinalavam as sete estações do “QR Code” com perguntas sobre a “Biodiversidade”.

Nas mesas do parque de merendas da lagoa, o almoço retemperador onde não faltaram as sandes nutritivas, as saladas variadas, a fruta e os bolos dietéticos. Ementa elaborada pela equipa de nutricionistas da Unidade de Cuidados na Comunidade – Centro de Saúde de Anadia (UCC) e confecionada pelas funcionárias da cozinha.

