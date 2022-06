Vinhos Bairrada harmonizam ciclo de quatro eventos em Perrães

O cartaz da 3.ª edição do ‘São 7 na Eira’ inclui nomes sonantes do panorama artístico português.

O ciclo de eventos ‘São 7 na Eira’ regressou no passado domingo ao restaurante Eira do Pato Ougado, situado no Parque do Carreiro Velho, em Perrães.

Começou no dia 5 e os próximos domingos 12, 19 e 26, a partir das 18h, vão ser de música, artes visuais, poesia, gastronomia e bons vinhos, com selo de certificação Bairrada e assinatura dos produtores José Carvalheira Wines, Adega de Cantanhede, Caves Primavera e Tozé Carvalho, respetivamente.

O mote desta edição é “Ecologia e Diversidade”.

Cultura e gastronomia de alto nível

O cartaz da 3.ª edição do ‘São 7 na Eira’ inclui nomes sonantes do panorama artístico português.

A 12 de junho, a música é da responsabilidade do duo formado pela violetista Raquel Massadas e violoncelista Raquel Reis, enquanto a ilustração fica ao encargo de Constança Araújo Amador e a poesia será recitada por Rita Camões.

A 19 de junho, a proposta musical é de José Valente, o desenho ao vivo de Inês Andias e a poesia declamada por João Tarrafa.

O último dia do evento (26) conta com a música do pianista Pedro Almeida, as artes visuais de Sunny e a poesia de Alice Neto de Sousa.

A cada domingo, os presentes são brindados com um jantar cujas combinações gastronómicas são idealizadas pelo responsável da Eira do Pato Ougado, David Rocha, e executadas pelo chef do restaurante, João Ricardo Mourão.