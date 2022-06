VN Monsarros: Capotamento causa dois feridos, um dos quais grave

O capotamento de um veículo ligeiro de passageiros, que ocorreu por volta das 8h30, em Vila Nova de Monsarros, no concelho de Anadia, provocou dois feridos.

Ao Jornal da Bairrada, o comandante Bruno Almeida avançou que as duas vítimas, com idades compreendidas entre os 30 e os 50 anos, do sexo feminino, ficaram encarceradas e que, à chegada dos meios de socorro, uma das sinistradas apresentava ferimentos ligeiros, enquanto que a outra tinha ferimentos mais graves.

As equipas de socorro foram obrigadas a recorrer a meios de desencarceramento para retirar as duas vítimas do interior da viatura tendo, de seguida, sido transportadas para o CHUC.

Esta ocorrência envolveu dois veículos e sete operacionais dos Bombeiros Voluntários de Anadia, um veículo e dois operacionais da corporação da Mealhada e um veículo e dois operacionais dos bombeiros da Pampilhosa do Botão, assim como uma viatura do INEM.

A GNR de Anadia tomou conta da ocorrência.